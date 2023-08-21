Zonguldak'ta dondurma almaya çıkıp eve gelmeyen kız attığı mesajla bulundu

Zonguldak'ta ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Gizemnur Aygün, 3 gün önce akşam saatlerinde annesi "Dondurma alacağı" diyerek evden ayrıldı.
Genç kızın bir süre gelmemesi ailesine paniğe sürükledi.
Gizemnur Aygün eve dönmeyince annesi ve babası Erdal Aygün kızlarını aramaya başladı.
Komşular, genç kızın koşarak gittiğini gördüklerini söyledi.
Ekipler arama başlattı
Genç kızı arayan ailesi bir sonuca ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi.
Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler genç kızı her yerde aradı.
Kardeşine kaldığı yeri tarif etti
Ailesinin ulaşamadığı genç kız, kardeşine mesaj atarak bulunduğu evi tarif etti.
Bunun üzerine ailesi polise gitti.
Ekiplerle birlikte Terakki Mahallesi'ndeki bir eve gelen aile, genç kızı evde tek başına buldu.
İfadesi alınan Gizemnur A., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.