Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi

İHA

Uyuşturucu ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte alkol ele geçirildi.

2 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin adli makamların arama kararı doğrultusunda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 148 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu ya da uyarıcı olduğu değerlendirilen hap, 2 litre sahte alkol, 4 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.