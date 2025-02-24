İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İngilizce Öğretmenliği yapan 47 yaşındaki İsmail Oruçloğlu kar birikintileri sonucu dolan anteni temizlemek için garajın önüne geldi.
Karları temizlediği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Oruçoğlu, dengesini kaybederek olduğu yere yığıldı.
HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Oruçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Oruçoğlu, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
CENAZENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Oruçoğlu için Çaycuma Öğretmenevi önünde veda töreni düzenlendi.
Törenin ardından İsmail Oruçoğlu'nun cenazesi öğlen namazını müteakiben Dereköseler köyü Oruçoğlu Mahallesi'ndeki köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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