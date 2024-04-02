Zonguldak'ta elektrikçi olarak çalışan işçi akıma kapıldı! Özel kömür ocağında elektrikçi olarak görev yapan 25 yaşındaki işçi Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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DHA

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’taki Dilaver Enerji’ye ait maden ocağında sahur yaptıktan sonra elektrikçi olarak çalışan Soner Korkut, elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşları, ağır yaralanan Korkut için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine ekipler sevk edilirken işçiyi, mesai arkadaşları yüzeye çıkararak sağlık ekibine teslim etti.

Kurtarılamadı

Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcı ve bilirkişi ocağa geldi

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi ve savcılığın oluşturduğu elektrik mühendisi, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi olayın yaşandığı maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip, baret takarak teknik ekip ile birlikte maden ocağına indi ve inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)