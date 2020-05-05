Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız

Üç iş yerine giren hırsızın, her defasında gözaltına alındığı, cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki iç giyim mağazasının camını zorlayan hırsız, içeri giremeyince yandaki baharatçı dükkanına girdi ve kasadaki 250 lirayı aldı.

Ardından aynı cadde üzerinde bulunan bir simit fırınına giren hırsız, para bulamayınca çıkarak uzaklaştı.

KAMERALARDA ORTAYA ÇIKTI

Caddedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın aynı noktada sık sık hırsızlık yapan E.B. (31) olduğunu fark etti. Gözaltına alınan E.B., işlemler için adliyeye sevk edildi.

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ESNAFI BIKTIRDI

E.B.,'nin ikinci kez girdiği mağazanın sahibi Ahmet Çalık, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını fark ettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın dosyası kabarık, cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum." dedi.

SİMİT FIRININDAN BİR ŞEY ALAMADAN ÇIKTI

Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt ise, "İş yerine geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. İçeri giren şahıs kasayı biraz zorlamış, ancak bir şey alamadan çıkmış." diye konuştu.