Zonguldak'ta evde tadilat yapan 2 işçi öldürüldü

Tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından, inşaat işçisi olan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti.

Zonguldak'ta öldürülen 2 işçinin gömüldüğü alan ViDEO

ÖLDÜRÜLÜP ORMANA GÖMÜLDÜLER

Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü öğrenildi.

Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLANDILAR

Öte yandan, Serkan A. ile babası İsmail A.'nın geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıkları ortaya çıktı. Serkan A. ve babası İsmail A.'nın bahçeye ektikleri 22 bin kök hint kenevir; ekiplerce ele geçirilmiş, baba ve oğlu tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.