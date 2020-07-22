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- Zonguldak'ta evde tadilat yapan 2 işçi öldürüldü
Zonguldak'ta evde tadilat yapan 2 işçi öldürüldü
- DHA
- 22.07.2020 - 14:12
Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından, inşaat işçisi olan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti.
Zonguldak'ta öldürülen 2 işçinin gömüldüğü alan ViDEO
ÖLDÜRÜLÜP ORMANA GÖMÜLDÜLER
Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü öğrenildi.
Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLANDILAR
Öte yandan, Serkan A. ile babası İsmail A.'nın geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıkları ortaya çıktı. Serkan A. ve babası İsmail A.'nın bahçeye ektikleri 22 bin kök hint kenevir; ekiplerce ele geçirilmiş, baba ve oğlu tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.