Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda yağış hakim.
Yurt genelinde etkisini geç gösteren kış, yağışlarla başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.
Bu şehirlerden biri de Zonguldak.
Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından şehir merkezinde ekipler geceden bu yana teyakkuza geçti.
Ortalık savaş alanına döndü
Fırtına sebebiyle ağaçlar yollara devrildi. Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili hurdaya çevirdi.
İtfaiye ekipleri yollara devrilen ağaçlar sebebiyle polis ekipleri ile birlikte güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü sağladı.
Kozlu Sahil Yolu'nda şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı.
Sahili su bastı
Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Kozlu Sahili'nde kuvvetli fırtına sebebiyle dev dalgalar meydana geldi. Dalgalar sebebiyle sahil sular altında kaldı.
Ereğli ilçesinde de panik anları yaşandı.
Gemi karaya oturdu
Fırtınada bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu.
Gemi ardından sürüklenerek kıyıya geldi ve karaya oturdu.
Mürettebat kurtarıldı
Gemide hasar oluşurken, 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Öte yandan tam fırtına uyarıları devam ederken ekipler teyakkuza geçerek ihbarları değerlendiriyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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