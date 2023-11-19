Zonguldak'ta fırtına paniği! Gemi sürüklenerek karaya oturdu Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi kuvvetli fırtına ve yağış sonucunda sürüklenerek karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat kurtarıldı.

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İHA

Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda yağış hakim.

Yurt genelinde etkisini geç gösteren kış, yağışlarla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Bu şehirlerden biri de Zonguldak.

Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından şehir merkezinde ekipler geceden bu yana teyakkuza geçti.

Ortalık savaş alanına döndü

Fırtına sebebiyle ağaçlar yollara devrildi. Bir apartmandan düşen taş ve tuğla parçaları park halindeki otomobili hurdaya çevirdi.

İtfaiye ekipleri yollara devrilen ağaçlar sebebiyle polis ekipleri ile birlikte güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü sağladı.

Kozlu Sahil Yolu'nda şiddetli yağış sebebiyle su birikintileri yaşandı.

Sahili su bastı

Belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Kozlu Sahili'nde kuvvetli fırtına sebebiyle dev dalgalar meydana geldi. Dalgalar sebebiyle sahil sular altında kaldı.

Ereğli ilçesinde de panik anları yaşandı.

Gemi karaya oturdu

Fırtınada bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu.

Gemi ardından sürüklenerek kıyıya geldi ve karaya oturdu.

Mürettebat kurtarıldı

Gemide hasar oluşurken, 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.

Öte yandan tam fırtına uyarıları devam ederken ekipler teyakkuza geçerek ihbarları değerlendiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)