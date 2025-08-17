Zonguldak'ta frenleri patlayan kamyon, iş yerine girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Eser Sokak’ta, Aydın Ayyıldız (55) yönetimindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Kamyon, park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpıp, ardından kapalı bir butik mağazaya girdi.
SÜCÜRÜNÜN DURUMU İYİ
Olay çevrede paniğe yol açarken, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"FRENİM PATLADI" DİYE BAĞIRDI
Kazayı gören taksi durağı çalışanları, sürücünün araç içinde “Frenim patladı” diye bağırdığını, sokakta kimsenin olmamasının ise büyük bir şans olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, kamyonun dükkana girdiği anlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.