Alaplı ilçesinde oynanan maçta, köy takımları oyuncuları ve taraftarların tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti.

2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 gözaltı var

İHA'nın haberine göre; bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta futbol maçında kavga: 2'si jandarma 3 yaralı - VİDEO