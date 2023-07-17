Zonguldak'ta geri manevra yapan araç talihsiz kadını üst üste ezdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araç, geri manevra yaparken 40 yaşındaki kadını ezdi.

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İHA

Zonguldak'ın Ereğli'de ilçeye bağlı Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bir markete gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Fatma Ş., markete yöneldi.

Bu sırada Yılmaz K. idaresindeki cip, geri manevra yaptığı sırada Fatma Ş.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracında kalan talihsiz kadını gören vatandaşlar, sürücüden durmasını istedi.

Panikle hareket edince ikinci kez de ezdi

Panikle bu kez aracını ileri süren sürücü, kadını ikinci kez ezdi.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarılan Fatma Ş.'nin ayaklarında ve vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra sürücü Yılmaz K.'nin ifadesine başvuruldu.

O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.