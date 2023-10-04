Zonguldak'ta geri manevra yapan tır motosikletliyi metrelerce sürükledi

DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Hamzafakıhlı yol ayrımında, ayrımı kaçıran tırın sürücüsü, ana yolda geri manevra yaptı.
Tır sürücüsü, o sırada arkasında duran motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi.
Sürücüyü uyardılar
Durumu fark eden çevredekiler koşarak tır sürücüsünü uyardı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Tır sürücüsü uyarı üzerine aracı durdururken, dorsenin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış