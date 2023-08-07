Zonguldak'ta göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan madenci hayatını kaybetti.

DHA

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağının eksi 360 ile 460 kodları arasında üretim esnasında üzerine posta diye tabir edilen kömür ve toprak yığını düşen Erdal Karaçam (38) göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Karaçam için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde can verdi

Arkadaşlarınca yeryüzüne çıkarılan Karaçam'ın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk babası Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Polis ekipleri morg çevresinde güvenlik önlemi alırken 14 yıllık madenci olduğu öğrenilen Karaçam'ın yakınları olayın üzüntüsünü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.