Zonguldak'ta göçükte ölen maden işçisi çocukları için emekliye ayrılmamıştı Maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden işçinin, 6 yıl önce emekliliği hak etmesine rağmen çocuklarının yaşının küçük olduğu gerekçesiyle çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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AA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağında, eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu dün çökme yaşandı.

Yaşanan göçükte 45 yaşındaki maden işçisi Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken, 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Öte yandan yaşamını yitiren baba mesleği madenciliğe 2000'de başlayan 3 çocuk babası 45 yaşındaki Yıldırım, maden ocağında üretim hattında çalıştı.

Yıldırım'ın, emekliliğe yaklaşık 3 yıl önce hak kazanmasına rağmen 10, 12 ve 14 yaşındaki çocukları için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

"Korkusu yoktu, her tarafa girerdi"

Kardeşi Ramazan Yıldırım ile aynı maden ocağında çalışan İsmail Yıldırım, kardeşinin madenciliğe başladığı 2000'den beri üretim işçisi olarak çalıştığını söyledi.

Kardeşinin çalışkan ve "gözü kara" olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Korkmazdı, çekinmezdi. Korkusu yoktu, her tarafa girerdi. Cesaretli oluşu pahalıya mal oldu. Vardiya postabaşılığı yapıyordu. Olay günü bana haber geldi, 'Göçük oldu.' denildi. Kuyubaşına gittim, 2 saat kadar bekledik çıkmalarını. Bu sırada göçüğün biraderimin çalıştığı yerde olduğunu öğrendim.

"Olayı ilk öğrendiğimde buz kestim"

Yıldırım, yeğenlerinin yaşlarının küçük olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Çalışmayı seven biriydi, 1 sene daha çalışmayı düşünüyordu. Aynı vardiyada çalışıyoruz. Olayı ilk öğrendiğimde buz kestim. Olayın onun çalıştığı yerde olduğunu duyunca zaten 'Göçüğün altında olanlardan biri o.' dedim, hissettim.



Koşa koşa gittim kuyubaşına. Bekledik, 4 kişinin olduğu söylendi ve birinin de biraderimin ismi verildi. Dua ettik ama takdiriilahi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)