Zonguldak'ta günlük ev kiralamalarına denetim! 418 bin 998 TL idari para cezası Kayıtsız şekilde günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili yapılan denetimlerin ardından 418 bin 998 TL idari para cezası uygulandı.

İHA Yurt genelinde haksız kazanca karşı denetimler sürüyor. Yapılan denetimler kapsamında her geçen gün yeni bir haksız kazancın önüne geçiliyor. Bu kapsamda ülke genelinde günübirlik evlere yönelik çalışma başlatıldı. 54 adres kontrol edildi Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kiraya verilen günübirlik evlere yönelik ülke geneliyle eş zamanlı olarak il genelinde denetim yaparak toplam 54 adresi kontrol etti. İl Merkezinde İncivez Mahallesi'nde 6 daire ve Kozlu ilçesinde 1 daire olmak üzere toplam 7 dairenin kayıtsız günübirlik kiraya verildiği tespit edildi. 418 bin 998 TL idari para cezası Daireleri kayıtsız günübirlik kiraya veren şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı faaliyette bulunmaktan dolayı toplam 418 bin 998 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.