Zonguldak'ta halk otobüsü ile iş makinesinin çarpışma anı kamerada

DHA
Zonguldak'ta özel halk otobüsü, sol şeritte ilerlerken sağ şeritten sola ani manevra yapan H.A. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada, iş makinesi operatörü ve halk otobüsünde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.