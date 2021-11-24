Zonguldak'ta hastane tuvaletinde doğum

Kuzeniyle yaşadığı gizli ilişki sonrası hamile kalan ve hastane tuvaletinde doğum yapan 20 yaşındaki genç kız, kaçmak istedi ancak başarılı olamadı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran S.K., bir süre sonra tuvalette doğum yaptı.

S.K. doğumdan sonra ise bebeğini orada bırakıp çıktı.

KAÇAMADAN YAKALANDI

Hastaneden ayrılmaya çalışan S.K., bebek ağlayınca sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hemşirelerin aldığı erkek bebek, yapılan sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLESİNDEN GİZLEDİ

İfadesi alınan S.K.'nin, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını ve ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bebeği tedavisinin ardından koruma altına alacağı bildirildi.





