Zonguldak'ta hayatını kaybeden yaşlı adamın buzlu yolda düştüğü anlar kamerada

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, kar ve buzun üzerinde yaya olarak yürüyen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, dengesini kaybederek yere düştü.

Gedik, düşmenin şokuyla bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yere düşen yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAŞLI ADAMIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR

Hayatını kaybeden Ahmet Gedik'ten geriye düşme anlarının yer aldığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.