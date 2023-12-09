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Zonguldak'ta heyelan: Anne ile oğlu göçük altında kaldı

Zonguldak'ta heyelan: Anne ile oğlu göçük altında kaldı Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkılırken, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatıldı.