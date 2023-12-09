AA & Ensonhaber
Zonguldak'da etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.
Bir ev, toprak altında kaldı
Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.
Göçük altında olduğu tahmin edilen anne ile oğlu için kurtarma çalışması
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.
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