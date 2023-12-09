İHA
Öğle saatlerinde Zonguldak'ta, Karadeniz Ereğli - Alaplı karayolu üzerinde Plajlar mevkiinde bir heyelan meydana geldi.
Kaya parçaları yolu kapattı
Yamaçtan ayrılan taş ve kaya parçaları, karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri tamamen durdurdu.
Ereğli'den çıkışlar tek şeritte kontrollü bir şekilde devam ederken, dev kayaların düştüğü bölüm bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Sürücüler alternatif yola yönlendirildi
Karayolları ekipleri, bölgeye yönlendirilerek yolda temizlik çalışmalarına başladı.
Trafik polisleri, Ereğli istikametindeki heyelan riski nedeniyle sürücüleri OSB yoluna yönlendirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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