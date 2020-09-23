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    Zonguldak'ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı

    34 yaşındaki adamın yol kenarında yanında tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, inceleme sürüyor.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 08:05
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    Zonguldak'ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı

    Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Burhan Karakuş, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Dedeler köyündeki yol kenarında ölü bulundu.

    Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi.

    ALKOL ALDIĞI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine olay gecesi birlikte alkol aldığı Utku Oktay (26), Emrullah Kartal (26) ve Kartal Ordu'yu (22) gözaltına aldı.

    Zonguldak ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı #1

    KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDILAR

    Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Zonguldak ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı #2

    Zonguldak ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı #3

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