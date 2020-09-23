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- Zonguldak'ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta intihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı
- DHA
- 23.09.2020 - 08:05
Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Burhan Karakuş, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Dedeler köyündeki yol kenarında ölü bulundu.
Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi.
ALKOL ALDIĞI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine olay gecesi birlikte alkol aldığı Utku Oktay (26), Emrullah Kartal (26) ve Kartal Ordu'yu (22) gözaltına aldı.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDILAR
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.