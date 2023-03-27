Zonguldak'ta iş yerinde ailesini rehin alan şahıs üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı Zonguldak'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir kişi işlettiği mekanda eşi ve çocuklarını rehin aldı. zerine benzin döken ve bıçakla kendini yaralayan şüpheli polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

İHA Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı. Saat 19.00 sıralarında 36 yaşındaki Erhan K., İstasyon Caddesi üzerinde işlettiği kıraathanenin kapılarını kilitleyerek eşi Burçin K. ve iki çocuğunu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süre Erhan K. ile iş yerinin penceresinden müzakerelerini sürdürdü. Üzerine benzin döken ve bıçakla kendini yaralayan şüpheli ekonomik sorunları olduğunu öne sürdü. Polisin müdahalesinin ardından şüphelinin eşi ve iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırıldı. Saatler sonra ikna edildi Saat 23.30 sıralarında ikna edilen Erhan K., kıyafet giydirilerek ambulansa bindirildi. Ambulansta da bir süre polisle iş yeri ile ilgili sorunlarını konuşan Erhan K.'nin bipolar rahatsızlığı olduğu iddia edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir uzman olay yerine gelerek Erhan K.'nin rehin aldığı eşi Burçin K. ile görüştü. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde çalışma yaptı.