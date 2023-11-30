Zonguldak'ta kaçak 7 kömür ocağı kapatıldı

DHA
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ile 30 Kasım tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına komando destekli operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Kilimli ilçesinde 4, merkez ilçede 3 kaçak maden ocağı tespit edildi.
Patlayıcı ile imha edildi
7 maden ocağı TTK ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, ocaklardaki toplam 140 metre ray, 1 vagon ve 1 küreğe el koyuldu.
Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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