Zonguldak'ta kavga: Kadını yumruklayıp yere yığdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde restoranda çalışan Nuray A. ile Selma A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada Selma A., olay yerine birlikte olduğu iddia edilen Kamil E.'yi çağırdı.
Kargaşa yaşandı
Kavgaya Kamil E. de dahil olunca restoran önünde kargaşa meydana geldi.
Kamil E., Selma A.'yı yumruklamaya başladı.
Yere yığıldı
Kadın aldığı darbelerle bayılarak yere yığıldı.
Olayı gören müşteriler yaşananlara müdahale etmek isteyince Kamil E.'nin tepkisiyle karşılaştı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis merkezine götürüldüler
İlk müdahalesi yapılan Selma A., ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamil E. ve eski eşi olduğu iddia edilen ve kavgaya karışan Nuray A. polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)