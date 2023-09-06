Zonguldak'ta kavga: Kadını yumruklayıp yere yığdı Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını yumrukla bayılttı. Kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde restoranda çalışan Nuray A. ile Selma A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Selma A., olay yerine birlikte olduğu iddia edilen Kamil E.'yi çağırdı.

Kargaşa yaşandı

Kavgaya Kamil E. de dahil olunca restoran önünde kargaşa meydana geldi.

Kamil E., Selma A.'yı yumruklamaya başladı.

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Yere yığıldı

Kadın aldığı darbelerle bayılarak yere yığıldı.

Olayı gören müşteriler yaşananlara müdahale etmek isteyince Kamil E.'nin tepkisiyle karşılaştı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis merkezine götürüldüler

İlk müdahalesi yapılan Selma A., ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamil E. ve eski eşi olduğu iddia edilen ve kavgaya karışan Nuray A. polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)