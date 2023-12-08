Zonguldak'ta kayıp mürettebat aranıyor! Gemi parçalanıp karaya çıkartılacak Zonguldak açıklarında batan Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatının aranması çalışmalarında geminin parçalanarak karaya çıkartılması kararı alındı. Karaya çıkartılan bölümlerde aramaya devem edilecek.

DHA

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamında görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Bütün kent sahili boyunca havadan ve deniz yüzeyinden aramalar ve taramalar devam ediyor.

Öte yandan her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirmek için çalışmalara başladı.

Parçalanarak karaya çıkartılacak

Dalgıçların arama yapabileceği her yerde çalışmaların yapıldığı, geminin yaşam mahallerinin yarı kısmının kumla, balçıkla ve içinde taşıdığı maden kütleleriyle dolu olduğu, bunun dışında kendi malzemelerinin bulunduğu bölmelerin kırıldığı, dolayısıyla suyun altındayken pompalar yardımıyla içini boşaltma imkanının kalmadığı belirtildi.

Geminin yaşam mahallerinin olduğu arka tarafının ise yüzde 75-85 eğimle yattığı, geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına bu şekilde devam edilmesi planlanıyor.

5 denizcinin cesedine ulaşıldı

Ayrıca "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin çalışmalarını tamamlayıp Karadeniz Ereğli Limanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)