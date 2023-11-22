Zonguldak'ta kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta mendireğe çarparak batan gemiyle kaybolan 11 denizcinin arama çalışmalarında 4'üncü günde de sonuç alınamadı.

DHA

Türkiye hafta sonunu fırtınalarla geçirdi.

Bu fırtınalı havadan en çok etkilenen illerin başında ise Zonguldak vardı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpan 'Kafkametler' adlı gemi battı.

Gemideki 12 mürettebat kayboldu.

Talihsiz denizcilerden 1'inin cansız bedeni kıyıya vururken 11'i hala kayıp.

Türk gemisi ile ilgili çalışmalar 4'üncü gününde de sürüyor.

4'üncü günde de sonuç yok

Kayıp 11 mürettebatı bulmak için çalışmalar, sabaha kadar devam etti. Denizden ve havadan yapılan çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Bölgede çalışmalar 4'üncü gününde de sürerken, en son 20 Kasım'da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)