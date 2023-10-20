Zonguldak'ta kaza yapan sürücü serum şişesiyle aracın başında bekledi

İHA
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kepez mevkisinde iki araç arasında kaza yaşandı.
Naci Ö. hafif ticari aracıyla anayola çıkmak isterken Selim K. idaresindeki araçla çarpıştı.
Tartışma yaşandı
Kazanın etkisiyle sürücüler kısa süreli tartışma yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Serum şişesiyle araç başında bekledi
Olayda yaralanan olmazken Selim K.'nin damarına bağlı serum şişesiyle aracının başında beklediği görüldü.
Anlaşmanın ardından araçlar kaldırıldı
Tarafların anlaşmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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