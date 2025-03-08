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Zonguldak'ta kediye çarpmamak için manevra yapınca taklalar attı

Zonguldak'ta kediye çarpmamak için manevra yapınca taklalar attı Gökçebey ilçesinde yola aniden fırlayan kedi, kazaya sebep oldu. Kediye çarpmamak için ani manevra yapınca, taklalar atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.