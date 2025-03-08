Zonguldak'ta kediye çarpmamak için manevra yapınca taklalar attı
İHA

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda seyir halinde gittiği sırada yola aniden fırlayan kediye çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte taklalar atarak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayla birlikte yolda trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ile bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor