Zonguldak'ta motosiklet ve otomobilin çarptığı kadın defnedildi Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadına, arından da otomobil çarptı. Bazı uzuvları kopan talihsiz kadın, hayatını kaybederken, Belen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Hatice Özen'e önce Muhammet Ö. idaresindeki 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı. Önce motosiklet sonra otomobil çarptı Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına bu kez de Zeki T. idaresindeki 67 TM 467 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan yaşlı kadın yaklaşık 3-4 metre sürüklendi. Uzuvları koptu Vücudunun bazı uzuvları kopan yaşlı kadının Mevlit programından çıktığı ve evine gitmek istediği sırada olayın meydana geldiği öğrenildi. Son yolculuğuna uğurlandı Özen'in cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla bugün Kepez Mahallesi Mahmut Paşa Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Belen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)