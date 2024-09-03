Zonguldak'ta motosikletiyle tırın altında kalan sürücü öldü Alaplı ilçesinde tırın altına kalan 17 yaşındaki motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın yaşamını yitirirken, kardeşi Samet Taşkın ise yaralandı. Taşkın’ın motosikletini yeni aldığı ve trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptığı öğrenilirken ehliyetinin de olmadığı belirtildi.

DHA

Zonguldak'ta feci kaza..

Akşam saatlerinde Alaplı Ereğli yolu arasında Taşbaşı mevkisinde meydana gelen olayda, Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine ilerleyen Süleyman C. yönetimindeki 67 ABT 428 plakalı tır ile kavşaktan ana yola çıkan Alperen Taşkın yönetimindeki 81 ADS 551 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet tırın altında kalırken, sürücü Alperen Taşkın ile arkasında bulunan kardeşi Samet Taşkın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Alperen Taşkın ilk olarak Ereğli'de özel hastaneye, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Taşkın buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Taşkın'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

MOTOSİKLETİNİ YENİ ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Alperen Taşkın’ın motosikletini yeni aldığı, ilk kez trafiğe çıktığı gün de kaza yaptığı öğrenildi. Alperen Taşkın’ın ehliyetinin de olmadığı belirtildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)