Zonguldak'ta motosikletliler kafa kafaya çarpıştı: Kaza anları kamerada Öğle saatlerinde seyir halinde olan motokurye, ters yönden gelen motosikletliyle çarpıştığı kazada yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, hatalı sürücü ise polis merkezine götürüldü.

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DHA

Zonguldak'ta kaza meydana geldi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşandı.

Ters yönde ilerledi

23 yaşındaki motokurye Özcan Sezgin idaresindeki motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu kontrolündeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücülerinden Özcan Sezgin hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis merkezine götürüldü

Kazadan yara almayan diğer motosikletin sürücüsü Tuncay Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

O anlar kamerada

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ters yönden gelen Tuncay Eroğlu’nun kullandığı motosiklet ile Yalı Caddesi'ne giriş yapan Özcan Sezgin’in kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)