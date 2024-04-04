Zonguldak'ta kaza meydana geldi.
Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşandı.
Ters yönde ilerledi
23 yaşındaki motokurye Özcan Sezgin idaresindeki motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu kontrolündeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücülerinden Özcan Sezgin hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis merkezine götürüldü
Kazadan yara almayan diğer motosikletin sürücüsü Tuncay Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
O anlar kamerada
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ters yönden gelen Tuncay Eroğlu’nun kullandığı motosiklet ile Yalı Caddesi'ne giriş yapan Özcan Sezgin’in kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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