Zonguldak'ta ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ömerli Mahallesi'nde Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu.

Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı.

ANNESİNİN MEVLİDİ OKUNURKEN FENALAŞTI

Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı.

Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Can Badak
Editor