Zonguldak'ta otomobil, trafo binasına çarptı: 1 ölü 1 yaralı Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarptığı kazada sürücü yaiamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Zonguldak'ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda Emirhan Çelik (21) yönetimindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi.

Sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)