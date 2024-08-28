DHA
Bugün akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Çayırlı köyünde Bayram Aydın(36) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Köylülerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralanan sürücü ile araçtaki Nazım Kılıç(48), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazım Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, sürücü Bayram Aydın’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış