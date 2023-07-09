Zonguldak'ta sağanak taşkına neden oldu Şiddetli sağanak sebebiyle Zongudak merkez ve Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar yaşandı. Caddeler nehir gibi taşkın sularıyla doldu.

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DHA

Karadeniz sağanak yağmura teslim.

Kıyı şeridinde birçok ilde yağmur etkili oluyor.

Zonguldak’ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi.

İlçelerde su baskını

Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti.

Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi.

Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.

Zonguldak-İstanbul yolu kapandı

Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Araçlar, yoldan geri döndürüldü. Ekipler, güzergahta yeni heyelanların yaşanmaması için çalışma yaptı.