Zonguldak'ta şaka yaparken patlamaya sebep olan hemşirenin cezası belli oldu Gizem Elif Türk ve sağlık personeli Yılmaz Yapıcı’nın yaralandığı olayda, ‘Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diye şaka yaparak elindeki çakmağı çakıp patlamaya sebep olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire Önder Erarslan'a 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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DHA

10 Aralık 2021'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Önder E., Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama yaşandı.

Patlamada, alevler sebebiyle hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı.

"YAKAYIM MI SİZİ?"

Vücudunda derin yanıklar oluşan ve 52 gün tedavi gören Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin, “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp, sebep olduğunu öne sürdü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİYİ YARALAMA' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşma, Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanık Önder Erarslan ile yaralanan Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve avukatları hazır bulundu.

Savcı tarafından açıklanan mütalaada, sanık Erarslan’ın çakmak çakmasıyla Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı’nın hayati tehlike yaratacak şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan olayda alkolün yanabileceğini öngörebilecek olması nedeniyle ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

"BEN ACILARIMI ÇEKTİM"

Mütalaaya karşı söz verilen Gizem Elif Türk, şu açıklamalarda bulundu:

Ben acılarımı çektim. En azından çektiğim acıların, sanığın adaletinizle cezalandırılarak azalmasını istiyorum.



Çektiğim acıları karşı tarafın da anlaması için gerekli cezanın verilmesini istiyorum.

"O ANLIK ŞOKTA İMZALAMIŞIM"

Duruşmada savunması sorulan sanık Önder Erarslan ise şöyle konuştu:

Ben kesinlikle çakmak çakmadım. Polis ekipleri de ifademde ‘Çakmışım’ diye geçiyor. O anlık şokta imzalamışım.



Bana ‘Manyetik mi, taşlı mı’ diye sordular. Bana, ‘Elini cebine atıp çakmış olabilir misin?’ diye sordular. Ben de ‘Basmış olabilirim’ demiştim. Bassam ‘Bastım’ derdim. Olayda suçsuzum.



Şaka mahiyetinde bile ‘Seni yakayım mı?’ şeklinde bir ifade kullanmadım. Beraatımı isterim.

"YÜZÜME BAKIP, BEN YAPMADIM, DİYEMİYOR"

Beyanlara karşı tekrar söz alan Gizem Elif Türk, 52 gün yattığı yoğun bakımda polislere verdiği ifadede çakmağın rengi ve markasını bile hatırlayarak söylediğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

Ben görmediğim çakmağı nasıl söyleyebilirim. Ben o halimle bile hatırladım. Ben doğruyu söylemekle mükellefim.



Sanık mahkemenizde kaçamaklı beyanlarda bulunuyor.

Benim yüzüme bakıp, ben yapmadım, diyemiyor. Gözlerimin içine bakacak cesareti bile yok.

"ALKOLÜN BUHARI ONA DOĞRU OLDUĞU İÇİN YARALANDI"

Söz alan sanık Önder Erarslan, alevin farklı yönde çıkması durumunda kendisinin yaralanan olacağını söyleyerek, şu ifadelerde bulundu:

Siyah, o marka çakmağım hiç olmadı. Çakmağımı polise teslim ettim.



Rüzgar farklı esseydi, alevler bana gelecekti. Alkolün buharı ona doğru olduğu için yaralandı. Buhar bana doğru gelse, taraflarımız farklı olacaktı. Bile isteye kendimi yakar mıydım?

3 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, hemşire Önder Erarslan hakkında, yaralanmaların ağırlığı, sanık Erarslan’ın kusurunun yoğunluğu gerekçeleriyle ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama’ suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)