Zonguldak'ta şarampole devrilen araçtaki baba-kız can verdi Zonguldak'ta odun topladıktan sonra köye dönen baba ve 5 yaşındaki kızının bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada baba ve kızı yaşamını yitirdi.

DHA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Güllük köyü girişinde araç şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızı da hastanede can verdi

Sürücünün kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazım Özsoy'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)