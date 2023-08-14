Zonguldak’ta ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 695 bin TL dolandırdılar

Dolandırıcıların oyununu yine polis bozdu…
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendi otomobilleriymiş gibi ilana koydukları araçları başkalarına satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin peşine düştü.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapmaya çalışan üç şüpheliden 2'sini Adana'da yakaladı.
695 bin TL dolandırdılar
Şüphelilerin, söz konusu yöntemle bir kişiden toplamda 695 bin TL para aldıkları belirlendi.
M.G. ile S.C. adlı şüphelilerin topladıkları parayı kripto sistemine yatırdıkları, böylelikle parayı aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Sorguları bitti
Polis ekiplerinin başlattığı dolandırıcılık olayına karışan ve Zonguldak'a getirilen M.G. ve S.C.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Dolandırıcılar, Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilirken, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin suçta kullandıkları telefonlarına da el konuldu.