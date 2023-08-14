Zonguldak’ta ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 695 bin TL dolandırdılar Araç alım satımında 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Şahısların toplamda 695 bin TL haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.

İHA Dolandırıcıların oyununu yine polis bozdu… Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendi otomobilleriymiş gibi ilana koydukları araçları başkalarına satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin peşine düştü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapmaya çalışan üç şüpheliden 2'sini Adana'da yakaladı. 695 bin TL dolandırdılar Şüphelilerin, söz konusu yöntemle bir kişiden toplamda 695 bin TL para aldıkları belirlendi. M.G. ile S.C. adlı şüphelilerin topladıkları parayı kripto sistemine yatırdıkları, böylelikle parayı aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Sorguları bitti Polis ekiplerinin başlattığı dolandırıcılık olayına karışan ve Zonguldak'a getirilen M.G. ve S.C.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Dolandırıcılar, Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilirken, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan şüphelilerin suçta kullandıkları telefonlarına da el konuldu.