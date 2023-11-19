Zonguldak'ta sel: Araçta mahsur kalan 4 kişi ve 2 köpek kurtarıldı

İHA
Yurdun birçok ilini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, bazı yerlerde kar nedeniyle ulaşımın kesilmesine, bazı yerlerde de sellere neden olarak bazı vatandaşları yollarda ve evlerinde mahsur bıraktı.
4 kişi, köpekleriyle araçta mahsur kaldı
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde 2'si kadın 4 vatandaş, yanlarına aldıkları 2 köpekle birlikte araçlarıyla seyir halindeyken aniden yolda su seviyesinin artması ile araçlarında mahsur kaldı.
Jandarma, vatandaşları köpekleriyle kurtardı
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, vatandaşları köpekleri ile birlikte kurtararak, güvenli bir bölgeye tahliye etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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