Zonguldak'ta selde kaybolan adamı oğlu buldu

DHA

Karadeniz'in kıyı kesimleri pazar gününden beri sağanak yağışlarla mücadele ediyor...

Sağanak yağışların sebep olduğu su baskınları sele sebep oldu.

Birçok kentin etkilendiği sel faciasında Zonguldak'ta da büyük hasarlar meydana geldi.

Zonguldak'ı vuran selden sonra, 9 Temmuz'da Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde 58 yaşındaki emekli Hüseyin Topçuoğlu'ndan haber alınamadı.

Topçuoğlu'nun selde kaybolduğundan endişe eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Topçuoğlu'nu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan kente gelip, çalışmalara katılan R.T., Atatürk Caddesi kenarında babasının balçığa saplanmış cansız bedenini buldu.

R.T. ekiplere haber verirken, ölüm haberini alan eşi G.T. ile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Topçuoğlu'nun cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Topçuoğlu'nun komşusu Yaşar Toplucuk, çok iyi bir insanı kaybettiklerini belirterek, şöyle dedi:

Selden bir gün önce beraberdik. Bugün acı haberi alınca çok üzüldüm. Beldede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Kendi halinde, iyi bir insandı. Ayakkabı boyayarak, geçimini sağlardı. Emekli de oldu. Oğlunun biri Tanzanya'da, gelemedi. Bir oğlu İstanbul'da Demiryolları'nda çalışıyordu. O geldi, babasını o buldu. Çok üzgünüm.