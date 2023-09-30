Zonguldak'ta seyir halindeki araca arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçtı Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki araca arkadan çarpan sürücü hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde Berkecan T.'nin kullandığı otomobile aynı istikamette aşırı hızla ilerleyen otomobil arkadan çarptı.

Kaza sonrası arkadan çarpan sürücü iddiaya göre hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaçan sürücü aranıyor

Ekiplerin kaza mahallindeki incelemeleri sonrası kaza yapan taraflardan Berkecan T. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)