Zonguldak'ta silahlı saldırıdan kaçarken kaza yaptı: Evin çatısına düştü Kilimli ilçesinde marketten çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Okan Ç. kaçmaya çalışırken yolun altında bulunan evin çatısına düşerek hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, marketten çıktıktan sonra kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hızla otomobiline binen kişi, saldırganlardan kaçmaya çalışırken geri manevra yaparken kontrolünü kaybetti ve otomobiliyle yolun altında bulunan bir evin çatısına devrildi.

Olayın duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde 15 adet boş mermi kovanı bulundu

Otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkan kişi, hemen ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Neyse ki, kişinin vücuduna mermi isabet etmediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, olayın meydana geldiği bölgede 15 adet boş mermi kovanı bulunduğu tespit edildi.

Çatıda ve araçta maddi hasar

Devrilen otomobil, vinç yardımıyla evin çatısından kaldırıldı ancak hem araçta hem de evin çatısında hasar meydana geldi.

Saldırgan veya saldırganların kimliğini tespit ederek yakalama çalışmaları başlatan polis, olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.

Olayın detayları henüz tam olarak netleşmezken, güvenlik güçleri soruşturmanın derinleştiğini açıkladı.