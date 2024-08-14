Zonguldak'ta skandal: Soyunma kabinindeki müşterileri kaydetti Şehir merkezindeki AVM'de bir giyim mağazasında çalışan M.K., ayakkabısına bağladığı düzenek ile soyunma kabinindeki müşterileri gizlice çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA

Zonguldak'ta bulunan bir AVM'de giyim mağazasına giren 16 yaşındaki bir kız çocuğu, kıyafetleri denediği sırada mağaza çalışanının kendisini kayıt altına aldığını fark etti.

Genç kız, mağaza çalışanı M.K.'nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi.

TELEFONUNA EL KONDU

Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.K.'nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.'nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)