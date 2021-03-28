Zonguldak'ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı

Aldatıldığını düşünen H.T., kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı.

Zonguldak'ta yaşayan H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takibe aldı.

Kocasının Ereğli ilçesinde yaşayan G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı.

EVİ BASIP OLAY ÇIKARDI

Bunun üzerine taraflar arasında evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Zonguldak'ta kocasını bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.