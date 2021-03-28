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    Zonguldak'ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı

    Aldatıldığını düşünen H.T., kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 09:05
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    Zonguldak'ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı

    Zonguldak'ta yaşayan H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takibe aldı.

    Kocasının Ereğli ilçesinde yaşayan G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı.

    EVİ BASIP OLAY ÇIKARDI

    Bunun üzerine taraflar arasında evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

    Zonguldak'ta kocasını bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı #1

    Zonguldak ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı #2

    Zonguldak ta takip ettiği kocasını başka kadının evinde yakaladı #3

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