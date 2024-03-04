Zonguldak'ta tartıştığı kasiyere tepki çeken ifadeler kullandı: Polisleri 'sürdürmekle' tehdit etti Zonguldak’ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasındaki tartışmaya dahil olan müdür yardımcısı “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı. Polisleri de tehdit etmeye kalkan şahıs, çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

Zonguldak'ta dün tepki çeken bir olay yaşandı.

Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette K.D., satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi.

Şahıs ayrıca, bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.

Markette tartışma çıktı

Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D., durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi.

Polis ekipleri de haber verilmesi üzerine söz konusu markete geldi.

"Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm"

Taraflar ile görüşen ekipler, şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

Ancak araya giren Onur D., polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm.” dedi.

"Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi"

Tartışma sürerken Onur D., bu kez de Ö.B.’yi kastederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi.” diye bağırmaya başladı.

Özür diledi: Bir anlık sinirle yaptığını söyleyip hastalığını bahane etti

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Onur D., Ö.B.’den özür dileyerek şeker hastası olduğunu, bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi.

Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)