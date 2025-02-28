Zonguldak'ta temizlik işçisi saldırıya uğradı

İHA

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.D.(35), gece vardiyasında görevi başındayken kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı personel hastanede tedavi altına alındı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, yaptığı açıklamayla duruma tepki göstererek tüm yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Görevi başındayken personelimize yapılan bu saldırıya çok üzüldük. Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla tüm yasal işlemleri başlattık. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda faillerin bulunacağını ümit ediyoruz. Yaralı personelimizin tedavisi devam ediyor, belediye olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.