Zonguldak'ta trafikte makas atan sürücüye 4 bin lira ceza uygulandı Kozlu ilçesinde, makas atan otomobilin sürücüsüne ‘trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek’ maddesi uyarınca 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde İstanbul yolu olarak da bilinen yolda, 67 ACT 202 plakalı otomobilin sürücüsü, peş peşe şerit değiştirerek ve zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, duruma tepki gösteren bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürekli şerit değiştirdiği görüldü Görüntülerde, sürücünün sürekli şerit değiştirdiği ve yola dik bir şekilde şeritte fren yaparak durduğu görüldü. Sürücü tespit edildi İl Emniyet Müdürlüğü WhatsApp ihbar hattına gönderilen görüntünün ardından işlem başlatan ekipler, otomobil sürücüsünü tespit etti. 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı Ekipler 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek' maddesinden sürücüye 4 bin 64 lira idari para cezası uyguladı.