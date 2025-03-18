Zonguldak’ta tünelde kaza: Otomobil yola devrildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde seyreden Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa K., Değirmenağzı 2 Tüneli’nde aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, tünel içerisinde bir süre kaydıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin hızlıca müdahale ettiği aracın elektrik bağlantısı kesildi. Yakıt sızan yola talaş dökülerek yol güvenliği alındı.
Sağlık ekipleri ise elinden yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralanan Mustafa K., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken maddi hasar oluşan araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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