Zonguldak'ta yağış sonrası yola çamur aktı Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yağış sonrası yola akan çamur nedeniyle iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

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İHA

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı zorlaştırdı.

Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağış sonrası ise yollar göle döndü.

Çaylıoğlu köyünde dağ bölümünde biriken çamur ve toprak parçalarının yol üzerine akmasına neden oldu.

YOL KAPATILDI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yol kenarında yapılan istinat çalışmalarının da etkisi nedeniyle biriken toprak ve çamurlar yolun bir bölümünü kapladı.

Bölgeye diğer iş makinelerinin de gönderilmesiyle birlikte temizlik çalışması başlatıldı. Sürücüler bir süreliğine temizlik çalışmasını bekledi. Yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)