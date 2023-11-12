Zonguldak'ta yanmış cesedin detayları belli oldu 50 yaşındaki Afgan uyruklu Mohammad Nourtani'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ederken, faili olduğu iddia edilen bir kişi ile diğer 5 şüphelinin sorguları ise sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Zonguldak'ta 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yanmış bir ceset bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cesedin 50 yaşındaki Afgan uyruklu Mohammad Nourtani'ye ait olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri öldürülen işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde incelemeler yaptı.

5 şüpheli gözaltında

Görgü tanıklarından birisi Nourtani'nin kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şahıs ile diğer 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen iki şüphelinin Nourtani'nin öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri, ocakta öldüğü iddia edilen Nourtani'nin hastaneye götürülmediği öne sürüldü.

Yakmaya karar vermişler

Talihsiz adamı yakmaya karar verdiklerinde ise bir işçinin "Yapmayın, öyle şey mi olur" diyerek yanlarından ayrıldığı, şüphelilerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı kameralarca tespit edildi.

Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Nourtani'nin kaçak ocakta öldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak.

Ocak kullanıma kapatıldı

Öte yandan, söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi. Cesedin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yer de göçertilerek ocak tamamen kullanıma kapatıldı.

6 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)