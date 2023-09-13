Zonguldak'taki maden ocağında göçük meydana geldi Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde panik anları yaşanıyor!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Validen açıklama

TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

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